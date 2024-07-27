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        Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı

        NEVŞEHİR'de vinç taşıyan TIR'da, seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:20
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        Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı
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        NEVŞEHİR’de vinç taşıyan TIR’da, seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolu 52’nci kilometresinde Sarıhıdır mevkisinde meydana geldi. Ahmet Zabut yönetimindeki 42 AVV 019 plakalı TIR, seyir halindeyken iddiaya göre fren balataların ısınması sonrası lastikleri, alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR üzerindeki vince sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında TIR üzerindeki vinç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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