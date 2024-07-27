Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolu 52’nci kilometresinde Sarıhıdır mevkisinde meydana geldi. Ahmet Zabut yönetimindeki 42 AVV 019 plakalı TIR, seyir halindeyken iddiaya göre fren balataların ısınması sonrası lastikleri, alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR üzerindeki vince sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında TIR üzerindeki vinç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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