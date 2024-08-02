Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeni Mahalle Diriliş Bulvarı'nda meydana geldi. Erol Yusuf Karatekin yönetiminde 50 AED 693 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çayır’a çarptı. Refüje savrulan Çayır, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emine Çayır, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eminey Çayır’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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