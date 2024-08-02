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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

        NEVŞEHİR'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Çayır (73) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:40
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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada
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        NEVŞEHİR’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Çayır (73) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeni Mahalle Diriliş Bulvarı'nda meydana geldi. Erol Yusuf Karatekin yönetiminde 50 AED 693 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çayır’a çarptı. Refüje savrulan Çayır, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emine Çayır, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eminey Çayır’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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