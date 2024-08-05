Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR’de terör örgütü DEAŞ için faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşılan ve Nevşehir'de ikamet ettiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik uzun süren takip sonucu operasyon yaptı. Eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.