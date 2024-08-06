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        Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı

        NEVŞEHİR'de minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:20
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        Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı
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        NEVŞEHİR'de minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Nevşehir-Avanos yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Afyon'dan Kayseri'ye düğüne giden Cavit K.'nin kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nurullah U. yönetimindeki 50 AED 856 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her 2 araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cip sürücüsü Nurullah U.'yu ise itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Nurullah U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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