Kapadokya'da reklam filmi için peribacaları tahrip edildi iddiası

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesindeki peribacalarının, bir tekstil firmasının reklam filmi için tahrip edildiği iddia edildi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bağlı Çavuşin köyü Manastırlar Vadisi Yarıkkaya mevkisindeki peribacalarının duvarları iddiaya göre, bir tekstil firmasının bölgede yapacağı reklam filmi için kimyasal yapıştırıcılar ile elyafla kaplandı. Bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine peribacalarının olduğu bölgeye jandarma ve Nevşehir Alan Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, doğaya ve peribacalarına zarar verildiği gerekçesiyle 'doğal yapıyı tahrip etmekten' inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme sürdürülürken, fotoğraf sanatçısı Süleyman İkman duruma tepki göstererek, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.