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        Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si Rus turist, 3 yaralı

        NEVŞEHİR'demotosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 05:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 05:30
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        Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si Rus turist, 3 yaralı
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        NEVŞEHİR'demotosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Yaşar Alp S. yönetimindeki 38 YS 786 plakalı otomobil ile Islambul Daudova yönetimindeki 0788 AB 05 Rusya plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü Islambul Daudova ile eşi Aimisat Daudova ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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