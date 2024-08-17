Özgür Özel: Türkiye, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye, vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Yürürlükte olan Anayasadaki tüm ifadelere rağmen, uygulama sırasında ve kanun yaparken, kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 61'inci Ulusal, 35'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları katıldı. Programa ayağındaki kırık nedeniyle atel ile katılan Özel, "Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi huzurundayız. 753 sene önce hakka yürüyen ama söyledikleri ve yaptıklarıyla bugünümüze ışık tutan, halen ışık saçan hünkarın huzurundayız. Daha Avrupa'da Rönesans, Reform ortaya çıkmamışken, modern batı aydınlanması yaşanmamışken, bırakın evrensel insan hakları sözleşmesini, evrensel insan hakları değerleri tartışılmazken, 'her ne arar isen kendinde ara' diyen, 'hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız' diyen, '72 millete bir nazar ile bak' diyen, 'dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyen, dünyada bırakın seçme seçilme hakkını kadının adı yokken yeri yokken, 'bizim nazarımızda kadın- erkek farkı yok' diyerek kadını karar süreçlerinin içine dahil edip kadın sözünü erkek sözüyle bir gören ve aynı değerde gören ve bunu tüm insanlığa öğütleyen hünkarın huzurundayız" diye konuştu.

'BU TOPRAKLARDA ÇOK ACI DÖNEMLER, ÇOK ACI GÜNLER HEP BİRLİKTE YAŞANDI' Yapılan son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Kahim'in konuşmasında teşekkürde bulunduğunu ve ülkeyi yönetenlere de sitemlerde bulunduğunu aktaran Özel, "Kendisi şunu ifade etti; 'Biz üvey evlat değiliz' dedi. Konuşmasında itiraz ettikleriyle razı oldukları vardı. Razı olduklarının başında adını andığı Hacı Bektaş-ı, birileri üvey evlat görürken buradakileri öz kardeşi bilen, başta Ekrem İmamoğlu ve tüm belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu topraklarda çok acı dönemler, çok acı günler, çok acı aylar, yıllar hep birlikte yaşandı. Yüzyıllardır kan, gözyaşı, zulüm, bir duyguysa üç yürüdü. Kerbela'da akan kan, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta akmaya devam etti. Kerbela'nın direnci, sokak ortasında katledilen bilim insanlarının, sendikacıların, gazetecilerin, Berkin Elvan'ların, milyonların katıldığı cenaze törenlerinde o direnç vardı. Kerbela'nın yası, kimi zaman Berkin'in, Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in mezarının başına bir sis gibi kondu" ifadelerini kullandı.

'15 AĞUSTOS AKŞAMI APAR TOPAR ALTERNATİF BİR TÖREN TERTİP ETMELERİNİ KINIYORUM' CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel olarak düşünce karanlığına ışık tutacağını söyleyen Özel, "Tuttuğunuz ışığa ortak olacağıma, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ektiği tohuma su vermenize yoldaş olacağıma, incinsem de incitmeyeceğime ama ortak mücadelemizden de bir adım geri durmayacağıma, bir santim eğilmeyeceğime, bir kelime eksik konuşmayacağıma huzurlarınızda söz veriyorum. 61'inci ulusal, 35'inci Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için Hacıbektaş'tayız. Ancak bir soruna buradan benim de dikkat çekmem, benden önceki kıymetli hatiplere iştirak etmem, katkı vermem gerekiyor. İktidar partisinin burada yıllardır süren bir geleneği yok sayarak, buradaki canların meşru, resmi siyasi temsilcilerini akıllarınca dışlayarak, 15 Ağustos akşamı apar topar alternatif bir tören tertip etmelerini, en başta Hacı Bektaş'ın mirasına yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyor ve kınıyorum" dedi.

'CEMEVLERİ, ALEVİLER İÇİN İBADETHANEDİR' Alevilerin ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirten Özel, şöyle konuştu: "Türkiye, vicdanları yaralayan, bir türlü açıkça ifade edilmeyen bir ayrımcılıkla, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir. Yürürlükte olan anayasadaki tüm ifadelere rağmen, uygulama sırasında ve kanun yaparken, kanunları uygularken Alevi vatandaşlara eşit yurttaş muamelesi yapılmamakta, ayrımcılığa tabi tutulmakta, ötekileştirilmekte ve haklı talepleri duymazdan gelinmektedir. Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir. Bizler içinde ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana, bu anayasal hak kabul edilene kadar sizin mücadeleniz, benim mücadelemdir. Camilerin ibadethane görülüp, cemevlerinin ibadethane sayılmadığı, ÇEDES programı altında, laik eğitimin örselenip katledildiği, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla, Alevilerin kabul etmediği bir kurumun ve işleyişin oluşturulduğu ve maalesef vaktiyle 'cemevi cümbüş evi' diyen, cemle cümbüşü bir tutan bir anlayışın yönettiği bu ülkede cümbüşün yerinin Kültür Bakanlığı olduğu kabulüyle, bir inancı Kültür Bakanlığı'na bağlayarak bu hakareti, bu hor görmeyi kurumsallaştıran bir anlayışa itiraz ediyoruz. Haklı itirazlarımızın yanındayız. Madımak utancıyla bu devlet hala yüzleşmemiştir. Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi, mücadeleniz olarak hep birlikte sürdüreceğiz."