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        Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu: 3 yaralı

        NEVŞEHİR'de, tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 03:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 03:10
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        Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu: 3 yaralı
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        NEVŞEHİR'de, tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde meydana geldi. Mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi  taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        ​Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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