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        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:35
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        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Nevşehir- Avanos karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 AED 859 plakalı otomobil ile 42 VN 202 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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