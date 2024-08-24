Nevşehir'de sağanak sele neden oldu; peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi

NEVŞEHİR'de etkili olan sağanak sele neden oldu, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.