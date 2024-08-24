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        Nevşehir'de sağanak sele neden oldu; peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi (2)

        ÜRGÜPİLÇESİNDE DE ETKİLİ OLDUNevşehir'in Göreme Beldesi'nde otomobillerin zarar görmesine neden olan sağanak sonrası oluşan sel, Ürgüp ilçesinde de etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:50
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        Nevşehir'de sağanak sele neden oldu; peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi (2)
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        ÜRGÜPİLÇESİNDE DE ETKİLİ OLDU

        Nevşehir'in Göreme Beldesi'nde otomobillerin zarar görmesine neden olan sağanak sonrası oluşan sel, Ürgüp ilçesinde de etkili oldu. İlçede Pancarlık mevkisinde selde mahsur kalan 12 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan, kent genelinde sağanak yağış nedeniyle bazı ilçe, belde ve köylerde ulaşımda aksamalar olurken, bazı cadde ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Göreme yaşayan turizmci Osman Aktak (70), "Her tarafı sel suları bastı. Sel arabaları duvar ile beraber aşağı itti. 2 araba aşağı uçtu, bir araba düşmek üzereyken traktörle çektik. 70 yaşındayım ben hayatımda böyle bir yağmuru burada görmedim. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Sağanak yaklaşık bir saat sürdü. Uzun sürdüğü için yağmur suyunu mazgallar çekmedi. Allah’tan arabalar park halindeydi, içinde kimse yoktu" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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