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        Nevşehir'de yaşanan sel felaketinden sonra peribacalarında hasar tespit çalışması

        NEVŞEHİR'de dün etkili olan sağanak sele neden olurken, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.08.2024 - 21:50
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        Nevşehir'de yaşanan sel felaketinden sonra peribacalarında hasar tespit çalışması
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        NEVŞEHİR'de dün etkili olan sağanak sele neden olurken, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri ise hasar gören peribacalarında incelemelerde bulundu.

        Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dün Nevşehir'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketi yaşanmıştır. Bu üzücü olayın ardından, kültürel varlıklarımız ve zarar gören peribacalarında hasarın tespiti ve vatandaşlarımızın güvenliği için Kapadokya Alan Başkanlığı olarak ekiplerimizi görevlendirdik. Hasar tespit çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Sel felaketinden etkilenen doğal ve kültürel varlıkların korunması ve geleceğe miras olarak taşınması için de gerekli konservasyon çalışmaları başlatılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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