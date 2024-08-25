Nevşehir'de yaşanan sel felaketinden sonra peribacalarında hasar tespit çalışması

NEVŞEHİR'de dün etkili olan sağanak sele neden olurken, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri ise hasar gören peribacalarında incelemelerde bulundu.

Kapadokya Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Nevşehir'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketi yaşanmıştır. Bu üzücü olayın ardından, kültürel varlıklarımız ve zarar gören peribacalarında hasarın tespiti ve vatandaşlarımızın güvenliği için Kapadokya Alan Başkanlığı olarak ekiplerimizi görevlendirdik. Hasar tespit çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Sel felaketinden etkilenen doğal ve kültürel varlıkların korunması ve geleceğe miras olarak taşınması için de gerekli konservasyon çalışmaları başlatılmıştır."