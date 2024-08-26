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        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        NEVŞEHİR'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Sultan Metiner (50) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:30
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        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        NEVŞEHİR'deotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Sultan Metiner (50) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Ürgüp bağlantı kavşağında meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil ile Yusuf Ş.'nin kullandığı 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sultan Metiner hayatını kaybetti, Mehmet Y., Yusuf Ş., Şevki Ş. ve Yusuf Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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