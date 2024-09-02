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        Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        NEVŞEHİR'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Mehmet Can Özgül (21), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:15
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        Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        NEVŞEHİR'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Mehmet Can Özgül (21), hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos-Ürgüp yolunda meydana geldi. Mehmet Can Özgül idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mehmet Can Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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