UNESCO Türkiye Milli komisyonu, Kapadokya'da incelemelerde bulundu

KAPADOKYA Alan Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili olarak, komisyon üyeleri Göreme Açık Hava Müzesi ile Zelve Paşabağları'nda incelemelerde bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından Göreme Açık Hava Müzesi ve Paşabağları Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Sayın Bakanımızın da tensipleriyle peribacalarında bir restorasyon süreçleri başlattık. Aynı zamanda Paşabağları gibi bölgede ziyaret edilen tüm ziyaret noktalarında ören yeri çevre düzenleme projelendirme aşamasına geldik. Bu kapsamda önümüzde sorun oluşturan, nasıl müdahale edilmesi noktasında bir bilenene danışmamız gereken konular vardı. Bunlardan biri de Paşabağları'nda şapkası düşmekte olan peribacası ve Göreme Açık Hava Müzesin'deki freskolu kiliselerin, özellikle iklimsel sebeplerden dolayı su almasına sebebiyet veren çatlakların üzerinde yapılan kaplamalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği gibi önemli ve kritik noktalarda hocalarımızla ve STK temsilcileriyle istişarelerimizi tamamladık. Çok verimli geçti, çok güzel sonuçlar elde ettik" dedi.