Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede bulunan park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
Sıcak hava balonunun otomobile çarptığı, yaklaşık 10 kişinin sepetten tutarak çarpma anını engellemeye çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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