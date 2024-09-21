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        Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:25
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        Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede bulunan park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

        Sıcak hava balonunun otomobile çarptığı, yaklaşık 10 kişinin sepetten tutarak çarpma anını engellemeye çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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