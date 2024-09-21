Kapadokya'da sıcak hava balonu, otomobile çarptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede bulunan park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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