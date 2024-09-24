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        Nevşehir'de kahve zincirine taşlı saldırı

        NEVŞEHİR'debir kahve zincirinin şubesi gelip, İsrail'i protesto etmek isteyen O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:55
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        Nevşehir'de kahve zincirine taşlı saldırı
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        NEVŞEHİR'debir kahve zincirinin şubesi gelip, İsrail'i protesto etmek isteyen O.B., iş yerine taşlı saldırıda bulunup, masaları dağıttı.

        Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu. O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
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        Galeri
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