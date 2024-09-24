Nevşehir'de kahve zincirine taşlı saldırı

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu. O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

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