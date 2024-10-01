Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nevşehir-Acıgöl karayolu Karacaören mevkisi yakınlarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Uğur B. idaresindeki 50 DT 135 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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