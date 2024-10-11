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        19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede (2)

        ŞÜPHELİLERDEN54'Ü TUTUKLANDINevşehir merkezli 19 ilde, yaklaşık 1500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 54'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:12
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        19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN54'Ü TUTUKLANDI

        Nevşehir merkezli 19 ilde, yaklaşık 1500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 54'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si savcılıktaki işlemlerinin ardından, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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