19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede (2)

Nevşehir merkezli 19 ilde, yaklaşık 1500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden 54'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si savcılıktaki işlemlerinin ardından, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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