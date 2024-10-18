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        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli adliyede

        NEVŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:25
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        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli adliyede
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        NEVŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi, 16 Ekim'de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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