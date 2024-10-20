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        Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0

        STAD:GAZİHAKEMLER: Sait Tuzcu, Hakan Dursun, Abdulsamed YeşilbaşNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:30
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        Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0
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        STAD:GAZİ

        HAKEMLER: Sait Tuzcu, Hakan Dursun, Abdulsamed Yeşilbaş

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan (Dk.14 Alihan), Ercan, İsmail, Yusufhan, Osman (Dk.85 Tanju), Timur, Ahmet ,Hüseyin, Bahadır, Engincan (Dk.Mehmet)

        MUĞLASPOR: Akil, Mehmet, Çağrı, Tugay (Dk.89 Emre), Serhat, Cemal, Savaş (Dk. 72 Tayfun), Sırat, Mustafa (Dk. 46 Fatih), Yalçın, Furkan

        SARIKARTLAR: Yusufhan (Nevşehir Belediyespor)

        KIRMIZIKART: Yusufhan (Nevşehir Belediyespor)

        GOL: Dk. 90+6 Mehmet (Nevşehir Belediyespor)

        TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'u 1-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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