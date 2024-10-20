Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0
STAD:GAZİHAKEMLER: Sait Tuzcu, Hakan Dursun, Abdulsamed YeşilbaşNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan (Dk.
STAD:GAZİ
HAKEMLER: Sait Tuzcu, Hakan Dursun, Abdulsamed Yeşilbaş
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup, Tolgahan (Dk.14 Alihan), Ercan, İsmail, Yusufhan, Osman (Dk.85 Tanju), Timur, Ahmet ,Hüseyin, Bahadır, Engincan (Dk.Mehmet)
MUĞLASPOR: Akil, Mehmet, Çağrı, Tugay (Dk.89 Emre), Serhat, Cemal, Savaş (Dk. 72 Tayfun), Sırat, Mustafa (Dk. 46 Fatih), Yalçın, Furkan
SARIKARTLAR: Yusufhan (Nevşehir Belediyespor)
KIRMIZIKART: Yusufhan (Nevşehir Belediyespor)
GOL: Dk. 90+6 Mehmet (Nevşehir Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'u 1-0 yendi.
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