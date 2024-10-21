12,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, başkasına ait kimlikle yakalandı
NEVŞEHİR'de, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.
NEVŞEHİR’de, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.D., başkasına ait kimlikle saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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