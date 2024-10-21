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        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, başkasına ait kimlikle yakalandı

        NEVŞEHİR'de, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:00
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        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ hükümlüsü, başkasına ait kimlikle yakalandı
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        NEVŞEHİR’de, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.D., başkasına ait kimlikle saklandığı evde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi A.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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