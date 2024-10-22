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        Kapadokya'da kaçak restoran yıkıldı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıldığı belirlenen restoran, iş makinesiyle yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:10
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        Kapadokya'da kaçak restoran yıkıldı
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıldığı belirlenen restoran, iş makinesiyle yıkıldı.

        UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve prefabrik yapıların yıkımını sürdürüyor. Çalışma kapsamında, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı olarak ilave eklentileri bulunan yapıların kaçak bölümleri, kesin yapılaşma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamı kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Ürgüp ilçesi Duayeri Mahallesi'nde kaçak olarak yapıldığı belirlenen bir restoran, yıkım için boşaltıldı. Yapı daha sonra bir iş makinesi ile yıkıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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