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        Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu

        NEVŞEHİR'de, kaldıkları çadırda yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:02 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:05
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        Çadırda mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastanelik oldu
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        NEVŞEHİR'de, kaldıkları çadırda yaktıkları mangaldan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Hacire G. (50), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (6), yaktıkları mangalı çadıra aldı. 4 kişi de mangaldan çıkan dumandan zehirlenirken, yan çadırda kalan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 kişiyi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan çadırda kalan Mehmet Ali Aktüğ, "Benim komşularımdı. Bağırma sesleri duydum. Çadıra girdim. Mangalın içinde ateş yakmışlar. Köz olmuş. Közden zehirlenme olmuş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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