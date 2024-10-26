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        El freni çekilmeyen otomobil, binanın boşluğuna düştü; o anlar kamerada

        NEVŞEHİR'de sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir binanın boşluk kısmına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:49 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:55
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        El freni çekilmeyen otomobil, binanın boşluğuna düştü; o anlar kamerada
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        NEVŞEHİR'de sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, bir binanın boşluk kısmına düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobilden inerek uzaklaşan kişi, bir süre sonra aracının hareket ettiğini gördü. Geri geri ilerleyen otomobil, bir binanın boşluk kısmına düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hareket ettiği ve sahibinin peşinden koştuğu anlar aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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