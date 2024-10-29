Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile fotoğrafları da asıldı. Bayraklarla süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekanlar ve yer altı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Tura katılanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

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