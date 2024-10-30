TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Uçhisar'dan Göreme'ye kadar uzanan Güvercinlik Vadisi'nde aydınlatma çalışmaları başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Uçhisar'dan Göreme'ye kadar uzanan Güvercinlik Vadisi'nde aydınlatma çalışmaları başladı. İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl Deresi'nin bulunduğu vadi, 4 kilometrelik parkuru ile yerli ve yabancı turistler tarafından akşamları da ziyaret edilebilecek. 'Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi' kapsamında, vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100'den fazla peribacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektör ile aydınlatılacak.