Bakan Tekin: 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamına yakını, internet altyapısına kavuşturulmuş durumda

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'deki 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamına yakını, internet altyapısına kavuşturulmuş durumda. Bu çok önemli bir şey. Yine bu okullarımızın büyük çoğunluğuna internet erişim hizmeti veriyoruz. 625 bin dersliğimizde, bu okullarımızın neredeyse tamamında 'etkileşimli tahta' dediğimiz akıllı tahtalar var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Nevşehir'e geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Tekin, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Nevşehir ile ilgili rakamların, Türkiye'deki genel rakamlardan farklı olmadığını belirterek, "Kabaca baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlayan eğitim öğretim devrimi süreci, başlamadan önce yani 2002- 2003 Eğitim Öğretim Yılı'nda Nevşehir'deki derslik sayısı 2 bin 300 civarında. Şu an yatırım programımızda olanlar, inşaatı devam edenler hariç 3 bin 500'e yakın dersliğimiz var. Kabaca yüzde 50'ye yakın derslik sayımız artmış durumda. Bu rakamda derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarına yansımış durumda. Şu an Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de Uluslararası ortalamaları yakalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI GÖSTERGELERİN BİRÇOĞUNDA ORTALAMANIN ÜZERİNDEYİZ' Nevşehir'deki öğretmen sayısına da değinen Bakan Tekin, "Eğitim- öğretim altyapısının geliştirilmesiyle ilgili herkes iyi şeyler söylüyor ama kimisi sadece lafta bırakıyor. Kimisi destek ve yardımcı oluyor. Nevşehir'de bunu görmekten dolayı çok mutlu oldum. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de inanılmaz bir rakam söz konusu. 2002- 2003 Eğitim Öğretim Yılı'nda 2 bin 800 öğretmenimiz varken şu an 5 bin öğretmenimiz var. Burada da artış inanılmaz büyük. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de OISD ortalamaları dahil olmak üzere uluslararası göstergelerin birçoğunda ortalamanın üzerindeyiz" dedi.

'625 BİN DERSLİĞİMİZDE AKILLI TAHTALAR VAR' Türkiye'deki okulların tamamına yakınında internet altyapısı olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Yaptığımız okullar gerek inşaat kalitesi anlamında gerekse donatım malzemeleri itibarıyla dünya standartlarının üzerinde. Yeni yaptığımız okullarda bunu göreceksiniz. Fiziki yenilikleri hissetmek mümkün ama bir husus var ki, biraz önce bahsettiğim, Birleşmiş Milletler’in raporunda ifade ettiği husus. O da şu; biz şu an Türkiye'deki 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamına yakını, internet altyapısına kavuşturulmuş durumda. Bu çok önemli bir şey. Yine bu okullarımızın büyük çoğunluğuna internet erişim hizmeti veriyoruz. 625 bin dersliğimizde, bu okullarımızın neredeyse tamamında 'etkileşimli tahta' dediğimiz akıllı tahtalar var. İnternet erişim hizmeti verdiğimiz okullarda tahtalar üzerinden internetle dünyadaki bütün iyi uygulamaların içerisinde yer aldığı EBA platformumuz var. Dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarından bir tanesi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir öğretmenimiz akıllı tahtayla internete bağlanıp EBA'dan dünyanın neresinde iyi bir uygulama varsa Türkiye'nin neresinde iyi bir uygulama sistemi yüklendiyse onlar eşliğinde, öğretmenlerimiz öğrencilerimize derslerini anlatabiliyorlar" diye konuştu.