Bakan Tekin: Eğitimde, özgürlükçü bakış açısıyla adımlar atıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen '2024 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı. Bakan Tekin, eğitim alanındaki gelişmeleri anlatarak, "Eğitimde,pek çok alanda özgürlükçü bakış açısı ile adımlar atıyoruz" dedi.

Ürgüp'te Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) tarafından, 2024 Liberal Düşünce Kongresi düzenlendi. Kongrenin ilk gününe katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programda sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını anlattı. Milli Eğitim istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, 'Milli Eğitim'in 1 milyon 200 bin dolayında öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin eğitim kurumu ile çok büyük bir camia olduğunu ifade etti. Konuşmasında son 22 yılda eğitimde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaşan Bakan Tekin, "2002 yılında 36 olan derslik başına düşen öğrenci sayısı 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye geriledi. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da önemli ölçüde azaltıldı. Türkiye eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladı. Eğitimde müfredattan ders kitaplarının içeriklerine ve sınav uygulamalarına kadar pek çok alanda özgürlükçü bakış açısı ile adımlar atıyoruz" diye konuştu.