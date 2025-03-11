Minibüs TIR'a arkadan çarptı; kuzenlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Nevşehir-Aksaray çevre yolunda meydana geldi. Özgür Ali Gündoğdu idaresindeki 34 GEV 992 plakalı minibüs, Galip A. idaresindeki 45 AKK 886 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Gündoğdu ile yanındaki Fazıl Gündoğdu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Ali Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kuzeni Fazıl Gündoğdu'nun sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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