Yüzüstü uzanıp motosiklet kullanan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan 2 sürücünün görüntüleri sonrası harekete geçti. 2 motosikletlinin kimliği ve plakaları tespit edildi. Eren A.'nın 50 AEL 701 plakalı, Ergül A.'nın ise 50 AES 229 plakalı motosikleti kullandığı belirlendi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası kesilirken, 2 araç da trafikten menedildi.

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