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        Yüzüstü uzanıp motosiklet kullanan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası

        NEVŞEHİR'de yüzüstü uzanarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye sokan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:10
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        Yüzüstü uzanıp motosiklet kullanan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası
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        NEVŞEHİR'de yüzüstü uzanarak motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye sokan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası kesildi.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan 2 sürücünün görüntüleri sonrası harekete geçti. 2 motosikletlinin kimliği ve plakaları tespit edildi. Eren A.'nın 50 AEL 701 plakalı, Ergül A.'nın ise 50 AES 229 plakalı motosikleti kullandığı belirlendi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası kesilirken, 2 araç da trafikten menedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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