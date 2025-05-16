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        Eşi bıçakladıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştüğü öne sürülen İpek öldü

        NEVŞEHİR'de, eşi Mustafa Öncül (37) tarafından bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışırken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü öne sürülen İpek Öncül (35), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:30
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        Eşi bıçakladıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştüğü öne sürülen İpek öldü
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        NEVŞEHİR’de, eşi Mustafa Öncül (37) tarafından bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışırken 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü öne sürülen İpek Öncül (35), yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Öncül, tutuklandı.

        Olay, 15 Mayıs akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. 1 çocuk annesi İpek Öncül 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Öncül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İpek Öncül’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        BIÇAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İpek Öncül’ün bıçaklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Öncül’ün eşi Mustafa Öncül’ü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Öncül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İpek Öncül’ün eşi Mustafa Öncül tarafından bıçaklandığı, kaçmaya çalışırken de balkondan düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

        Bu arada Mustafa Öncül ile İpek Öncül çifti arasında son zamanlarda tartışmalar yaşandığı bildirildi. Mustafa Öncül’ün intihar edeceğini söyleyerek silah temin etmeye çalıştığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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