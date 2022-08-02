Nevşehir'de "özel insanlar" mesleki eğitim alıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrenim çağını dolduran "özel insanlar" meslek sahibi olabilmeleri amacıyla seramik, çömlek ve ebru kursuna katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezinde hizmete sunulan Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde, özel insanlara çeşitli meslek dallarında uzmanlarca eğitim veriliyor.

Sınıflara yerleştirilen tezgahlarda çeşitli alanlarda mesleki eğitim alan öğrenciler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Belde ve köylerden taşımalı sistemle hafta içi merkeze gelen öğrenciler, toprağın sanata dönüştürüldüğü çanak ve seramik ile ebru kurslarına katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, gazetecilere, özel insanların el becerilerinin geliştirilmesini ve rehabilitasyonunu amaçladıklarını belirtti.

Bakanlıkça Halk Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sayesinde özel öğrencilerin mesleki eğitim konusundaki sorunlarının çözüme kavuştuğunu ifade eden Polat, "Burada seramik, çömlek, ebru, drama ve yaşam becerisi atölyeleri var. Öğrencilerimiz hem eğlenip zaman geçirecek hem de belki bazı öğrencilerimiz meslek sahibi olacak. Yıl boyu süreceği için zamanla velilerimizin de iyi vakit geçireceği bir ortam haline dönüşecek. Asıl hedefimiz, ilimiz seramik ve çömlek açısından önemli bir yere sahip, bunu özel öğrencilerimizle ön plana çıkarabilirsek ilimiz için de vizyon olacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.