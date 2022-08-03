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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak

AA

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri İtalya'da tanıtılacak

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin turizm zenginliğini anlatan tanıtım filmi çekimi için İtalya'dan gelen ekip, Kapadokya’nın görsel güzelliklerini kayda alıyor.

İstanbul, İzmir, Bodrum ve Kapadokya'yı kapsayan tanıtım filmi hazırlayarak İtalya'daki çeşitli televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarında yayınlayacak olan ekip, filmin son ayağı Kapadokya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcak hava balonu ile bölgeyi gökyüzünden kayda alan İtalyan ekip, Çavuşin ve Göreme beldesinde peribacalarıyla kaplı vadilerde çekim yaptı.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı eşliğinde çekimlerini sürdüren ekip, kısa süre sonra ülkelerine dönecek.

Ekibin, İtalya'daki bir turizm acentesinin sponsorluğunda başka ülkelerde de benzer çekimler yaptığı belirtildi.

Çekim ekibi koordinatörü Vanessa Berta, AA muhabirine, filmin gösterime girmesiyle Türkiye'deki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin Avrupalı turistlerin daha çok ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

Turistlerin, seyahatleri esnasında çektikleri görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının turizme katkı sağladığını dile getiren Berta, profesyonel çekimle hazırlanan filmlerin de tanıtıma büyük katkı sunduğunu söyledi.

- Avrupa'dan daha fazla turistin gelmesi sağlanacak

Dünyadaki turizm merkezleri için tanıtımın vazgeçilmez olduğunu anlatan Berta, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki turistlere bölgeyi tanıtmak ve daha fazla turistin gelmesini sağlamak için tanıtım filmi çekiyoruz. İstanbul zaten turistlerin ilk uğrak yeri. Birçok kültürü de bünyesinde barındırıyor. Kapadokya ise görüldüğü gibi deniz yok ama doğanın tüm güzellikleri mevcut. Kapadokya'da özellikle arkeoloji ön plana çıkıyor. Bodrum ve İzmir ise daha çok deniz, kum, güneş etrafında toplanıyor. Dolayısıyla izleyicilerin hepsini bir bütün olarak görmesi çok daha güzel olacaktır. Kapadokya çok şanslı çünkü buraya gelen ziyaretçiler balon turlarında görsel çekiyor. Sosyal medyanın da olması doğal bir tanıtım ortamı oluşturuyor. Her geçen gün daha fazla tanıtım olacaktır, hiçbir zaman tanıtım yeterli diyemeyiz. Onun için buradayız."

Çekim alanlarını organize eden Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı da daha önce belgesel çekimleri için geldiği Kapadokya'da farklı bir proje için bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tanıtım filminin İtalya'da yayınlanmasının Türk turizmine olan ilgiyi artıracağını kaydeden Yardımcı, "Kapadokya, doğal ve kültürel mirasımızın içinde en önemlisi. Yabancı turistlerin özellikle balon uçuşlarına ilgisinden dolayı bölgeye ilgi artmaktadır. Biz de daha fazla katkı yapabilmek adına yeni bir proje için geldik. Program, turizm eksenli televizyon kanallarında tanıtım filmi olarak yayınlanacak. Dijital medya da her geçen gün büyüyor, bu nedenle sosyal medya mecralarında da ayrıca kullanılacak." diye konuştu.

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