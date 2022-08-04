Kapadokya'da balon turlarına 7 ayda 327 bin 859 turist katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, yılın ocak-temmuz döneminde 327 bin 859 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle tanınan Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısı, yılın 7 aylık diliminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137 artarak 327 bin 859'a ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde hava koşullarının uygun olduğu 127 günde, 15 bin 735 uçuş gerçekleştirildi.

Bölgede geçen yılın aynı döneminde sıcak hava balon turuna 138 bin 225 turist katılmıştı.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, balon turuna gösterilen ilginin, sektörde hizmet sunan turizmcileri memnun ettiğini, yıl sonuna kadar yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti.

Kapadokya'da hareketli bir turizm sezonu yaşandığını dile getiren Dinler, "Yılın ikinci yarısında da bölgemizde hem turizm hem turistlere yönelik aktivitelerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl sonuna kadar sıcak hava balon turuna katılım sayısının 600 bini aşarak rekora imza atacağını öngörüyoruz. Özellikle eylül ve ekim aylarında hava koşullarının uygun olduğu günlerde yoğun mesaimiz devam edecektir." diye konuştu.

Nevşehir'in Göreme ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gün doğumunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika bölge semalarında süzülüyor.

Balon turları SHGM'nün günlük meteorolojik değerlendirmelerinin ardından verilen izinle gerçekleştiriliyor.

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