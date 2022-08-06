Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

AA

Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

NEVŞEHİR (AA) - Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da yüzlerce sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen turistler yeni günü havada karşıladı.

Kapadokya'da, gün aydınlanmadan ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlere binen turistlerle gün doğumu vakti uçuşa başladı.

Paşabağı mevkisinden kalkan 156 sıcak hava balonu, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Güllüdere, Aşıklar, Zemi vadileri ile kayadan oyma tarihi Çavuşin ve Uçhisar kalelerinin çevresinde süzüldü.

Yaklaşık 1 saat boyunca süren tura katılan turistler milyonlarca yıl önce oluşan manzarayı gökyüzünden izledi.

Balonların oluşturduğu renkli manzarayı dekor olarak kullanmak isteyen bazı turistler vadi yamaçlarında fotoğraf çekerken, bazıları da kiraladıkları kostümlerle objektiflere poz verdi.

Balon turuna katılan İtalyan turistlerden Paola Placenti, AA muhabirine, Türkiye'ye daha önce de seyahat amaçlı geldiğini ancak Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Balon turuna katılmanın heyecanını yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Placenti, "Türkiye'yi çok seviyorum ama Kapadokya bugüne kadar bulunduğum en güzel yer. Balon turu inanılmaz güzel ve keyifliydi. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izledik. Sanırım başka bir yerde böyle harika bir gün doğumu izleyemeyeceğim." dedi.

Michael Montemuro da güne olabilecek en erken saatte başlamanın günü daha verimli kullanmasına imkan sağlayacağını kaydederek, "Balonlar çok ilginç bir manzara oluşturuyor. Türkiye'nin bana göre her yeri ayrı güzellikte. Herkesi Türkiye'deki turizm merkezlerini görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

İsviçreli turist Lukas Lott ise Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlerle sıcak hava balonlarının oluşturduğu görüntünün etkileyici olduğunu söyledi.

Bölgede 11 yıldır balon pilotluğu yapan Tolga Eke ise 2022 yılı turizm sezonunda dünyanın birçok yerinden turistlerin bölgede ağırlandığını, turizmcilerin yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın manzarası ve aktivite olanaklarıyla zenginlik sunduğunu vurgulayan Eke, şöyle konuştu:

"Kapadokya, dünyada bulunmaz bir nimet. Böyle bir yerin bizim ülkemizde olması büyük bir kazanç. Her gün ortalama 150 balon uçuyor. Balon uçarken seyretmek için gelenler, balon turu vaktinde ATV ve at turlarına katılıyor. Diğer taraftan fotoğraf çekimi için gelenlerle kalabalık oluşuyor. Bu durum ekonomik olarak da ayrı bir değer. Bu sezon, Avrupalı misafirlerimizin büyük ilgisi var. Kovid-19 sürecinden önce bölgeye, Uzakdoğulu konuklarımızın çok yoğun ilgisi vardı. Onların çekilmesiyle İtalya, İngiltere ve Almanya'dan gelenler yoğunluk kazandı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya´nın ilk balon pilotu, 35´inci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Kapadokya´nın ilk balon pilotu, 35´inci yılını ...
Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını ...
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser etkinlikleri ile sürüyor
YEREL HABERLER 3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser ...
Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi ...
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı
YEREL HABERLER 3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı
Kapadokya'da 3'üncü 'Ürgüp Balon Festivali' başladı
YEREL HABERLER Kapadokya'da 3'üncü 'Ürgüp Balon Festivali' başladı
Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı
Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı
Kapadokya'da balon turlarına 7 ayda 327 bin 859 turist katıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da balon turlarına 7 ayda 327 bin 859 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.