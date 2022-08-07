3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser programıyla devam etti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından gerçekleştirilen "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali"nde (BALLOON FEST ÜRGÜP), İkilem ve Sefo konser verdi.

Festival, il geneli ve çevre şehirlerden binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Çevresine ateşleme yaparak ışık gösterisi sunması için sıcak hava balon sepetleri yerleştirilen etkinlik alanını dolduran binlerce kişi, gecenin ilerleyen vaktine kadar eğlendi.

Festivalin üçüncü gününde sahne alan İkilem Grubu çeşitli şarkılar seslendirdi.

Alanı dolduran kalabalığın zaman zaman şarkılarına eşlik ettiği grubun ardından Sefo hayranlarıyla buluştu.

Etkinliğin sonunda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İkilem üyeleri ve Sefo'ya hediye takdim etti.

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