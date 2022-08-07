3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser programıyla devam etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser programıyla devam etti

AA

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser programıyla devam etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından gerçekleştirilen "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali"nde (BALLOON FEST ÜRGÜP), İkilem ve Sefo konser verdi.

Festival, il geneli ve çevre şehirlerden binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Çevresine ateşleme yaparak ışık gösterisi sunması için sıcak hava balon sepetleri yerleştirilen etkinlik alanını dolduran binlerce kişi, gecenin ilerleyen vaktine kadar eğlendi.

Festivalin üçüncü gününde sahne alan İkilem Grubu çeşitli şarkılar seslendirdi.

Alanı dolduran kalabalığın zaman zaman şarkılarına eşlik ettiği grubun ardından Sefo hayranlarıyla buluştu.

Etkinliğin sonunda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İkilem üyeleri ve Sefo'ya hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı
YEREL HABERLER Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı
Kapadokya´nın ilk balon pilotu, 35´inci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Kapadokya´nın ilk balon pilotu, 35´inci yılını ...
Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını gökyüzünde pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Kapadokya'nın ilk balon pilotu 35'nci yılını ...
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser etkinlikleri ile sürüyor
YEREL HABERLER 3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser ...
Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.