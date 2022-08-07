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Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 7 ayda 1 milyon 892 bin turist gezdi

AA

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 7 ayda 1 milyon 892 bin turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da bulunan müze ve ören yerlerini bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyon 892 bin 112 turistin gezdiği bildirildi.

Bölgedeki, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseler ile yer altı şehirleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Nevşehir Valiliğinin bölgedeki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi istatistiklerine yönelik paylaşımına göre, bölgeyi geçen yılın aynı dönemine kıyasla ziyaret eden turist sayısında yüzde 121 artış yaşandı.

Bu yıl en yoğun dönem 479 bin 860 ziyaretçi ile temmuz ayı oldu. Bölgeyi ocakta 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda 381 bin 761 turist ziyaret etti.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini, geçen yılın aynı döneminde 854 bin 449 turist gezmişti.

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