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"BALLOON FEST ÜRGÜP" ilçedeki esnaf ve turizmcileri mutlu etti

AA

"BALLOON FEST ÜRGÜP" ilçedeki esnaf ve turizmcileri mutlu etti

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali" (BALLOON FEST ÜRGÜP), ilçedeki turizmci ve esnafı memnun etti.

Çeşitli etkinlikler ve tanınmış sanatçıların konserlerini takip etmek için ilçeye gelenler uzun araç kuyrukları oluştururken, başta konaklama tesisleri olmak üzere hizmet sunan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine, 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri festivalin sosyal yaşama renk getirdiği gibi ilçe ve bölge ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

Bir festival sürecini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktürk, Ürgüp'ü ulusal ve uluslararası alanda daha iyi tanıtabilmek için gerçekleştirdikleri etkinliklerle hedefe ulaşıldığını kaydetti.

İlçenin gelecek ay "Bağbozumu ve Üzüm Festivali"ne, ekim ayında ise "Kapadokya Ultra Trail Koşusu"na ev sahipliği yapacağını aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"Yaz ayları bölgemizin sakin olduğu aylardır. Özellikle sahil turizminin öne çıktığı bu dönemde festivallerle ağustos, eylül ve ekim ayında prestijli üç büyük işimizi planladık. Gurbetçilerimizin memleketlerinde olmasıyla insanların sahilden ziyade Kapadokya'yı seyahat planlamalarına almalarını sağladık. Sadece Ürgüp'e değil bölgenin geneline hitap eden işler oluyor. Şu an bölgenin birçok unsurunda konaklama tesislerinde yer yok. Uçaklarda yer yok ve en son cumartesi gecesi konser öncesi Nevşehir'den Ürgüp'e araç kuyruğu vardı. Ülkenin birçok ilinden ziyaretçi aldığımızı gördüm. Gördük ki her gece artan bir kalabalıkla bu festival amacına ulaştı. Ürgüp, bu zamana kadar yapılmış en yoğun katılımla en kalabalık konser akşamını yaşadı."

- Festival boyunca esnafın iş yoğunluğu arttı

İlçe esnafından Arif Özata da ilçeye gelen konuklara hizmet sunabilmek için sahibi olduğu lokantada normal günlere kıyasla fazla mesai yaptıklarını anlattı.

Festivalin geçen yıllardan daha çok ilgi gördüğünü aktaran Özata, "Festival sürecinde herhalde tüm Türkiye buradaydı. Çarşımız çok hareketliydi, esnaf arkadaşların yüzü güldü. Pandemi döneminden çıkılan bir süreçte bu hareketlilik çok güzel oldu. Geçen yıldan daha iyi, hatta iki üç kat fazla müşterimizin olduğu söylenebilir." dedi.

Turizmci Hakan İrisi de festival günlerinde bölgede yaşanan yoğunluğun normalin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Festivalin katkısıyla tesislerinde tam kapasite hizmet sunduklarını kaydeden İrisi, "Bu festivalin bölgemize katkısı göz ardı edilemez. Bilinen Kapadokya'yı daha bilinir hale getirdi. Önemli sanatçıların burada konser vermesi tanınırlığı artırdı ve tabi ki büyük bir yoğunluk yaşandı. Festivalin yapılacağının daha önce duyurulması ülkemize gelecek insanların dikkatini çekti ve tatil rotalarını başka yerlerden bu tarafa çevirdiklerini düşünüyorum. Normalde bölgede 2-3 gün konaklama oluyordu, festivalde konaklama süresi arttı. Böylelikle gelir artışı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Festival için ilçeye gelen Bulgar turist Marta Dimitrova ise bölgede çeşitli turizm merkezlerini ziyaret etme ve etkinliklere katılma imkanı bulduklarını belirterek, "Festivalden çok büyük keyif aldım, gerçekten harikaydı. Burada insanlar çok cana yakın ve misafirperver. Doğal alanları gezmek de eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

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