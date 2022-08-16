Orta Anadolu'daki 5 ilde temmuzda 2 bin 207 konut satıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de temmuz ayında 2 bin 207 konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde temmuz ayında en çok konut satışı 607 ile Kırıkkale'de, en az 268 ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Temmuz ayında Aksaray'da 517, Kırşehir'de 356, Niğde'de 459 ise konut satıldı.

Belirtilen illerde geçen yılın aynı döneminde 2 bin 133 konut satılmıştı.

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