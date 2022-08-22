Gençler "Müzekart GNS" ile Türkiye'deki tarihi mekanları ücretsiz geziyor

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NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Ne Sever?" (GNS) projesi ile Müzekart GNS sahibi olanlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklarken başta 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Müzekart GNS projesine başvuru yapan 18-30 yaş arası gençler, cep telefonlarına yüklenen uygulamadaki dijital kart sayesinde ülkenin dört bir yanındaki tarihi mekanları gezerek eski medeniyetlerin kapılarını aralama fırsatı yakalıyor.

Gençler, proje sayesinde yaz tatili döneminde KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabiliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi Mustafa Çetin, AA muhabirine, GNS projesini kullanarak müze ve ören yerlerini kolaylıkla gezebildiğini söyledi.

İstanbul ve Ankara'daki çok sayıda müzenin ardından Kapadokya'daki turistik merkezleri gezmek için Nevşehir'e geldiğini anlatan Çetin, planladığı gezi rotasındaki KYK yurtlarında konaklayarak yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti.

Çetin, "seyahatsever.gsb.gov.tr" internet sitesindeki ön kayıt formunu doldurduktan sonra Müzekart GNS uygulamasını telefonuna indirip seyahate başladığını aktararak, "Göreme Açık Hava Müzesi ücretliyken, Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki bu projeyle ücretsiz girdik. Projeyi sosyal medyada duydum. Öncelikle İstanbul'daki müzeleri gezdim. Oradaki yapıların tarihini inceledim. İstanbul ve Ankara'daki belli başlı müzeleri gezip KYK yurdunda konakladım. Şimdi de Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldim. Bu rota üzerinde gerçekten hayatımda deneyimleyemediğim fırsatı bulmuş oldum." diye konuştu.

- "Tüm arkadaşlarımızı uygulamayı kullanmaya davet ediyorum"

Gezi rotasında konakladığı KYK yurtlarında sunulan imkanlardan memnun kaldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"KYK yurtlarından beklentimden daha iyi performans gördüm. Hem temizlik hem yemek noktasında devletimizin gençlere güzel imkan sunduğunu gördüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu proje sayesinde Türkiye'nin gezilebilecek bir açık hava müzesi olduğunu göstermiş oldu. 18-30 yaş arası gençlerimizin yurt dışındaki gezi ve seyahatlerinden önce Türkiye'deki müzeleri gezmelerinin önünü açmış oldu. Uygulamanın devam etmesini istiyorum. Tüm arkadaşlarımızı da bu uygulamayı kullanmaya davet ediyorum."

Çetin, seyahatini Nevşehir'den Samsun'a geçerek sürdüreceğini ifade etti.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Nuh Baki Gürsoy da Müzekart GNS uygulamasını telefonuna yükledikten sonra ilk ziyaretini Topkapı Sarayı'na yaptığını, ardından çeşitli müzeleri gezdiğini söyledi.

Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'ni beğendiğini kaydeden Gürsoy, "Önemli olan gençlerin sosyalleşmesi, gezmesi, buralardaki tarihi öğrenmesi. Yurt dışını değil de ülkemizi gezmek daha önemli geliyor bana. Uygulama sayesinde gezmiş ve sosyalleşmiş oluyoruz, farklı kültürleri ve insanları tanıyoruz." diye konuştu.

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