Farklı illerden Nevşehir'e gelen gençler müzeleri gezdi

NEVŞEHİR (AA) - "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yılı Etkinlikleri" kapsamında farklı illerden gelen 250 genç, Nevşehir'deki turistik merkezleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve Nevşehir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde kente gelen 18-25 yaş arası konuk öğrenciler, Hacıbektaş ilçesindeki müzelerin yanı sıra bölgedeki tarihi, kültürel alanları gezdi.

Gün doğumunda sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarayı seyreden gençler, Avanos ilçesindeki Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesini ve el sanatı ürünlerinin sergilendiği sanat galerilerini görme imkanı buldu.

Gençler, atölyelerde ustaların el emeği göz nuruyla ortaya çıkardığı seramik eserleri inceledi.

Etkinliğe katılanlardan Eda Özen, AA muhabirine, programın kendisine ve arkadaşlarına farklı deneyimler sunduğunu belirterek, "Nevşehir'in görülmesi gereken tarihi ve kültürel yerleri gezdik. Buranın doğallığı çok güzel. Daha önce de gelmiştim ancak bu kadar ayrıntılı bir gezi yapmamıştık." dedi.

Halil Polat ise Avanos'ta gezdiği müze ve sanat galerilerindeki el sanatı ürünlerinden etkilendiğini ifade ederek, "Müzeleri geziyoruz. Sabaha karşı balonları izledik. Bu bizim için paha biçilemez bir duyguydu. Avanos'ta el sanatlarıyla ilgili çok fazla şey gördük. Türk sanatı yansıtılıyor, el sanatlarının bu denli ucu açık olduğunu bilmiyordum, çok beğendim. Emeği geçen ustaların ellerine sağlık." diye konuştu.

Selen Özden de organizasyondaki yetkililerin kendileriyle ilgilenip, bilgi paylaşımında bulunduğunu dile getirdi.

Özden, kayadan oyma tarihi kiliseleri ilk kez gördüğünü belirterek, bölgeye yeniden gelmek istediğini söyledi.

Bölgedeki müze ve ören yerlerine yönelik gezileri süren öğrenciler, yarın kentten ayrılacak.

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