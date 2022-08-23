Balkondan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir apartmanın zemin katındaki dairenin balkonuna asılan kıyafetler çalındı.

Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşayan Selim Köybaşı, yıkandıktan sonra kuruması için balkona asılan yeni aldığı pantolon ve tişörtün yerinde olmadığını gördü.

Köybaşı'nın polise şikayeti üzerine binanın güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntüde, saat 03.30'da sokakta yürüyen 4 şüpheliden birinin balkona yaklaştığı, bir süre sonra elinde kıyafetlerle ayrıldığı görüldü.

Köybaşı, AA muhabirine, kıyafetleri yeni aldığını, henüz taksitini ödemeden çalındığını belirterek, "Eşim çamaşırları yıkadı, balkona astı. Sabah, 'Çamaşırları sen mi topladın' dedi. Balkona çıktığımda kıyafetlerimin çalındığını anladım. Karakola gidip şikayetçi oldum." dedi.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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