Nevşehir'de fener alayı ve konser düzenlendi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - ​​​​​​​Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü fener alayı ve konserle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, Nevşehir Valiliği önünden başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Türk bayrağının dağıtıldığı ve Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitilen atların katıldığı yürüyüş, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen konser, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, eserlerini ve kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, konser sonunda Ahmet Şafak'a hediye takdim etti.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.