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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da kayadan oyma oteldeki "Prenses Diana odası" ilgi görüyor

AA

Kapadokya'da kayadan oyma oteldeki "Prenses Diana odası" ilgi görüyor

NEVŞEHİR (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Nevşehir'de kayadan oyma bir otelde, Prenses Diana'nın isminin verildiği ve içerisindeki havuzda mozaikten yapılmış fotoğrafının bulunduğu oda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Göre kasabasında yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan ve bir kısmı kayadan oyma olan 32 odalı otelin bir odasına Prenses Diana'nın ismi verildi.

Kapısında "Diana" yazılı odada, Prenses Diana'nın siyah elbiseyle çekilmiş fotoğrafının mozaiklerle işlendiği havuz bulunuyor.

Hill Otel Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertaş, Kapadokya bölgesinde kayadan oyma otellerin çok yaygın olduğunu söyledi.

Kendi odalarının diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bizim odalarımız daha geniş alana ve daha yüksek tavana sahip. Ayrıca her odamızın dizaynı farklı." dedi.

Odalardan birine Diana ismini vermesinin hikayesini de anlatan Ertaş, "Diana'yı ölmeden önce de basından takip etmeye çalışıyordum. Özgürlüğüne düşkün, alımlı, güzel bir kadındı. Düzgün bir insan olmasından dolayı onu sevdik. Açık ve net oluşu, sergilediği tavırlar bu odaya ismini vermemizde etkili oldu. İyi bir insanın ismini otelimizdeki bir odaya vermiş olmaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Ertaş, Diana odasının yerli ve yabancı misafirler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Odaya Diana ismini vermelerinin kendilerine ticari bir katkısı olduğunu aktaran Ertaş, şunları kaydetti:

"Ticari açıdan bakınca da ölümünün üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen isminden sıkça bahsedilen Diana'nın ismini vererek dikkat çekmek istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bu oda en çok tercih edilen odalarımızdan birisi. Gelen misafirimiz konsepti çok beğeniyor. Zaten bu farklı oda tasarımlarından dolayı tercih ediliyoruz. Bizim otelimiz aslında turizm bölgesinde değil ancak sunduğumuz bu hizmetle doluluk oranlarımız sürekli yüzde 80'lerin üzerinde oluyor."

Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.


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