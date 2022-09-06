Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediyesi tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali'nin 9-10 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, bağ bozumu festivalini 50 yıldır ilk günkü heyecanla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için gurur verici bir festival düzenleyeceklerini belirten Aktürk, "Bu festivalimiz Ürgüp'ümüzün bir kültürü. Geçmişten gelip bu zamana kadar her yıl üzerine koyarak kutluyoruz. Bizler de 3,5 yıldır bu festivali daha anlamlı hale getirmek için ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde kutlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışından halk dansları toplulukları ve çeşitli misafirleri de ağırlayacaklarını aktaran Aktürk, "Festivalleri hazırlarken en önemsediğimiz şey bölgenin tanıtımı. Bir bölgenin geçmişten geleceğe uzanan kültür yolculuğunun dünyaya tanıtılmasına önem veriyoruz. Aynı zamanda da festivalleri akşam konserleri eşliğinde taçlandırarak ilçeye ve bölgeye ekonomik girdiler sağlayacak unsurları düşünerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Aktürk, festivale Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılmasını beklediklerini ifade etti.



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