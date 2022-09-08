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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Destici, Hacıbektaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Hacıbektaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Destici, Hacıbektaş ilçesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve ikram edilen kahveyi içti.

Ardından Hacı Bektaş Veli Müzesi ve türbesini ziyaret eden Destici, bir süre önce annesi Arife Ulusoy'u kaybeden Hacı Bektaş Veli Dergah Vakfı Genel Başkanı Timur Can Ulusoy'un evine giderek taziyelerini iletti.

Destici, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı yerde bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Hacı Bektaş Veli ve Horasan erenlerinin türbelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun. Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağından buralara, buralardan da Balkanlara kadar bütün bu topakların Türkleşmesinde, İslamlaşmasında Ahilik kültürünün, geleneğinin yerleşmesinde, yaşatılmasında hep onların ayak izleri var. Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Hazreti Mevlana, bütün bunlar bizim Anadolu topraklarının çok önemli manevi mihmandarları. Biz millet olarak onlara müteşekkiriz. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 'Gelin canlar bir olalım' demiş. Biz de var olan birliği yaşatmak için mücadele veriyoruz."

- "Onun vefatı bizleri de çok derinden üzdü"

Timur Can Ulusoy'un Hacı Bektaş Veli geleneğinden geldiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada da Hacı Bektaş geleneğinden gelen ve gerçekten aslını muhafaza eden, koruyan, yaşayan, yaşatan Timur Can Dede gibi, işte bu hane ki Arife Ana, hünkarın gelini olarak biliniyordu, o makamla adlandırıyordu. Onun için de çok değerliydi, kıymetliydi. Onun vefatı bizleri de çok derinden üzdü. Ben bir kere daha Arife Ana'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Onunla birlikte daha önce rahmeti rahmana kavuşan eşi ve bu hanenin kurucuları olan Cemalettin Çelebi, onun oğulları, onun neslinden gelen ve bugün ahirete irtihal etmiş herkese de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada Timur Can Dede'ye ve diğer aile bireylerine hem şahsım hem de Büyük Birlik Partisi camiası olarak başsağlığı dileklerimizi ve taziyelerimizi ilettik. Allah kabul etsin."

Ulusoy da ziyaretinden dolayı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

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