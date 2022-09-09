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Bakan Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı: (2)

AA

Bakan Soylu, Nevşehir ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı: (2)

NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucunun şehirlere yayılması noktasında ortaya çıkan uyuşturucu satıcıları, halkın diliyle "torbacı"lara yönelik operasyonların aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman Türkiye'deki toplam hapishanelerde uyuşturucudan yatanların sayısının 35 bin olduğunu, bu rakamın 113 bine çıktığını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Gerek adliyeler, gerek güvenlik güçlerimiz, iş birliği ve el birliğiyle çalışarak bu melanetin gençlerimize ve insanlarımıza sirayet etmemesi için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Türkiye'de, özellikle dünyada da bu kimyasal, yani sentetik uyuşturucular sebebiyle maalesef 2010 yılından itibaren ölümler dünyada artmıştı. Yani niye sentetik uyuşturucular sebebiyle arttı? Çünkü karışımlarını ölümcül bir şekilde yapıyorlardı. Toplam 2016 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941'di. Bu mücadeleyle yani arzla yapılan mücadeleyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, hükümetimizin bütün ilgili bakanlıklarının, güvenlik güçlerimizin ve buna rehabilitasyon anlayışını da ilave etmek lazım, yapılan mücadeleyle biz 2021 yılında doğrudan uyuşturucudan ölüm sayısını 270'e düşürebildik. Yani Türkiye bu konuda dünyadaki muadil ülkelerden çok daha mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı. Doğrudan uyuşturucu ölüm rakamlarını da diğer ülkelerle kıyaslanamayacak derecede ciddi bir şekilde azaltmış oldu. Bu mücadeleyi hep beraber sürdürebilme konusundaki gayretimizi devam ettireceğiz. Biz bu sayıyı yani uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar bizim mücadelemiz devam edecek."

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede birçok adım attıklarını, yakalanan uyuşturucu satıcısının ailesine kadar araştırma yaptıklarını ve satılan noktaya kadar araştırmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

"En iyi narkotik polisi anne" projesinin önemli olduğunu anlatan Soylu, uyuşturucu kullananların büyük bölümünün anne ve babasıyla birlikte yaşadığını ifade etti.

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem arzı engellemeyi hem de uyuşturucu kullanımlarıyla alakalı en başta tespit edebilecek kişinin ailesi olduğunun bilinciyle, ailesine de yardım etme bilinciyle ve onu uyuşturucudan da koparabilme anlayışıyla birçok proje bugün sahada uygulanmaktadır. Uygulamaya devam edeceğiz. Anneler, babalar, aileler 'benim çocuğum yapmaz' demesin. Sürekli meselenin üzerinde olmaya özen göstersinler. Biz devlet olarak her ailenin yanında olma zorunluluğumuzun, onların ailesinin içerisinde çektiği sıkıntılara ve dertlere ortak olacağımızın, bu konuyu o çocuğu uyuşturucudan ayırana kadar devam ettirmemiz lazım geldiğinin bilinci içerisinde adım atıyoruz. Adım atmaya da devam edeceğiz."

- Kökünü Kurutma Operasyonu

Öte yandan, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 6 aylık süreçte 66 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğü, 1049 gram esrar, 940 gram sentetik uyuşturucu ve 45 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, eş zamanlı operasyonda ise 75 kişinin gözaltına alındığı, 501 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 8 kök Hint keneviri, 4 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildiği bildirildi.

Operasyona 6 narkotik köpeğinin yanı sıra 69 ekip otosuyla 401 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, 1 helikopter ile de hava desteği sağlandığı kaydedildi.

(Bitti)

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