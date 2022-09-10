Kapadokya'da "Konuş benimle dünya" sergisi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - İtalyan şair, yazar, sinemacı Pier Paolo Pasolini'nin 100. doğum yıl dönümünde Kapadokya'da "Konuş benimle dünya (Parlami, Terra)" adlı serginin açılışı yapıldı.

Sergi, Pasolini'nin 1969 yılında önemli bir kısmını Kapadokya'da çektiği Medea filminin mekanlarını yeniden gündeme getirmek amacıyla İtalyan Kültür Merkezi tarafından Uçhisar Kalesi'nde açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyi İtalyan Kültür Merkezinin organizasyonuyla olağanüstü bir mekanda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi, doğal güzellikleri bulunan turizm merkezlerinin sanatla da bütünleşmesinin turizm niteliğini daha da üst noktalara çıkarmakta önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bu gerçekten hareketle de biz bütün imkanları Bakanlık olarak değerlendirip, bu tür nitelikli alanlarda özellikle sanat etkinliklerini gerçekleştirmeyi son derece önemsiyoruz. Yaşama biçimleri, uygarlıkları açısından birbirine oldukça benzeyen Akdeniz çanağının iki kadim milletinin buradaki çok güzel iş birliği de tüm dünyada güzel bir örnek olarak görülmektedir." dedi.

Alpaslan, İtalya-Türkiye arasındaki iş birliklerini büyük bir kararlılıkla daha da güçlendirerek, zenginleştirerek ve büyüterek ileriki yıllara taşıyacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en önemli eserleri bu coğrafyalarda. Dolayısıyla bunları gözümüz gibi koruyup gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuzu son derece titiz bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bu sergiyi düzenledikleri için İtalya Kültür Merkezine şükranlarımı sunuyorum. Başta Kırk Şehitler ve Tokalı Kilise olmak üzere uzunca yıllar ülkemizde restorasyon konusunda bize önemli katkılar sunan İtalyan restorasyon ekibini temsilen hocamıza da şükranlarımızı sunuyorum."

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de ilk kez geldiği Kapadokya'ya hayran kaldığını aktardı.

Göreve ocak ayında başladığını anlatan Marrapodi, "Geldiğimden beri tanıştığım herkes büyükelçim Kapadokya'ya gitmek zorundasınız diyordu. Hızlı bir gezi yapma fırsatı buldum gün içerisinde, gerçekten çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Çok çok hoşuma giden alanlar oldu." diye konuştu.

Marrapodi, iki ülke arasında kültürel diplomasinin önemini vurgulayarak, "35 senelik diplomasi kariyerimde şunu fark ettim ki eğer kültürel diplomasi olmazsa ekonomik bir diplomasi de gelmiyor. Aslında tam da burası bunun kalbi. Binlerce yıllık tarihin beşiğindeyiz. Bu binlerce yıllık tarih birçok ekonomik faaliyete gebe oluyor. Pasolini'nin Medea eserini tam da Kapadokya'da göstermek için aslında daha iyi bir yer olamazdı." ifadelerini kullandı.

Kapadokya İtalyan Araştırma Ekibi Başkanı Maria Andaloro da sergi hakkında bilgi verdi.

Açılışa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Sehirmo ve davetliler katıldı.

10 Kasım'a kadar açık kalacak sergide, İtalyan fotoğrafçı Mario Tursi'nin Medea filminin setinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.

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