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Nevşehir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi

AA

Nevşehir'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığınca (NEVESOB) düzenlenen programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

NEVESOB binasındaki törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, esnafın toplum için üreten ve çalışan kişiler olduğunu belirtti.

Esnafın çırak bulamama konusunda dert yandığını aktaran Becel, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği MESEM uygulamasıyla aslında hem eleman temini hem de mesleklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında eleman yetiştirmek açısından önemli bir proje hayata geçti. İlimizde şu anda 2 bin 500 kişi MESEM'lere kayıt oldu. Yaş şartı aranmaksızın herhangi bir meslek dalında, herhangi bir meslek okuluna entegre olmak isteyen kardeşlerimiz buralara kayıt yaptıracaklar, işletmelerde çalışacaklar. Hem işletmelerin iş gücü ihtiyacı karşılanmış olacak hem de devlet tarafından eğitim giderleri için aylık bir ödeme yapılacak. Okul mezunu olacaklar ve okulu bitirdiklerinde de iş sahibi olacaklar."

Belediye Başkanı Mehmet Savran da sosyal hayatta ticaret, üretmek ve esnaflığın önem teşkil ettiğini anlatarak, "Tarihe baktığımızda da medeniyet olarak ileriye gitmiş toplumlarda hep ticari ve sosyal hayatta adaleti ve birliği sağlayan toplumların ilerlediğini görüyoruz. Bir toplumun ekonomik temeli sağlam olursa, kültür temeli sağlam olursa ilerlemesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Yılın ahisi" seçilen 70 yaşındaki Yaşar Simit'e, "Yılın kalfası" seçilen Tevfik Terlemez'e ve "Yılın çırağı" seçilen Selman Saçlı'ya plaket ve hediye verildi.

Programda Vali Becel ve Başkan Savran'a da NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı tarafından ahilik kaftanı hediye edildi.

Programın ardından protokol üyeleri ve oda başkanları tarafından esnafı ziyareti yapılarak karanfil verildi.

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